Lyn May revela dónde se encuentran los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula
La vedette que compartió escena con Aracely Arámbula no se guardó nada y aseguró que los hijos de su excompañera y Luis Miguel no se dedicarán al mundo del entretenimiento.
Lyn May reveló recientemente que los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se encuentran en Inglaterra, ya que quieren una vida fuera de los reflectores, Asimismo, expresó que en Perfume de Gardenia le gustaba compartir escenario con Arámbula, ya que a Marjorie de Sousa no la conoce muy bien.