“Es un acto de amor”, Majo Aguilar agradece ser nombrada embajadora del Congreso Mundial del Mariachi
TV Azteca
Tras ser nombrada embajadora del segundo Congreso Mundial del Mariachi, Majo Aguilar se pronunció y se dijo orgullosa de ‘vivir’ la música de mariachi. Previo a salir sin dar alguna declaración a la prensa, la cantante de regional mexicano aseguró que presentará un número musical en dicho congreso.
