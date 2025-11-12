Majo Aguilar responde si tendrá colaboración musical con Emiliano Aguilar. “Somos familia”
Majo Aguilar dejó entrever cómo es la relación con su primo, Emiliano Aguilar, quien está distanciado de gran parte de la familia. Esto dijo para Ventaneando.
Majo Aguilar dijo que por ahora no tiene planeado hacer una colaboración musical con su primo, Emiliano Aguilar. “Sería especial más allá del género al que se dedica, porque somos familia”, agregó. Sin embargo, la cantante de regional mexicano no quiso profundizar en cómo es su relación actual con el resto de la familia Aguilar.
