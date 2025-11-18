inklusion logo Sitio accesible
“Me medico para regular mis emociones”, Manola Díez habla en exclusiva de su hipersensibilidad y ansiedad

Manola Díez, la quinta eliminada de La Granja VIP, platicó en exclusiva sobre su hipersensibilidad y su ansiedad. ¿Cómo regula sus emociones? Aquí los detalles.

Manola Díez, la quinta eliminada de La Granja VIP, platicó en exclusiva con Pedro Sola y habló de su hipersensibilidad y de su ansiedad. Entre otras cosas, explicó cómo hace para regular y gestionar adecuadamente sus emociones.

