¿Comer rico por 30 pesos? La Pura Sabrosura descubre estas garnachas

La Pura Sabrosura visitó Antojitos Adris, un puesto ubicado afuera del Mercado Leandro Valle, donde es posible encontrar antojitos por alrededor de 30 pesos. Entre las opciones destacan las quesadillas y una tostada de pata preparada con frijoles, lechuga, pata, queso y crema, convirtiéndose en uno de los platillos que más llamó la atención durante la visita.

