Dani Parra queda fuera de MasterChef 24/7 y revela a su favorito para la gran final
La participante habló sobre su salida, los aprendizajes que se lleva y señaló a su favorito para ganar.
Dani Parra habló sobre su salida de MasterChef 24/7, donde los hot dogs fueron su último platillo en la competencia. Aunque quedó fuera del programa, aseguró que la experiencia le dejó aprendizajes y nuevas amistades. Además, compartió su pronóstico sobre la competencia y señaló a Julio como el participante que, desde su perspectiva, podría convertirse en el gran ganador.