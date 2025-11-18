inklusion logo Sitio accesible
María León revela estar en terapia tras su rompimiento con Allen Genkin

María León admite estar en duelo luego de haber terminado su relación amorosa con Allen Genkin y revela que toma terapia. ¿Estará lista otra oportunidad en el amor?

María León admite estar en duelo luego de haber terminado su relación amorosa con Allen Genkin y revela que toma terapia. ¿Estará lista para darse otra oportunidad en el amor? Así contestó la cantante, quien aseguró que la música se ha convertido en una buena compañera en estos momentos.

