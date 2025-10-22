¡Mariana Ochoa lanza invitación a Cazzu para componer juntas!
A propósito del tema “La Pensión”, Mariana Ochoa está interesada en contactar a Cazzu para componer juntas. ¡Ojo al mensaje que envió a sus excompañeros de OV7!
TV Azteca
Además, de enviarle un mensaje a sus excompañeros de OV7, quienes se reencontraron para subir al escenario del 90’s Pop Tour, Mariana Ochoa reveló que está interesada en contactar a Cazzu para componer juntas, a propósito de su tema “La Pensión”. Aquí los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO