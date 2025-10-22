inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Mariana Ochoa lanza invitación a Cazzu para componer juntas!

A propósito del tema “La Pensión”, Mariana Ochoa está interesada en contactar a Cazzu para componer juntas. ¡Ojo al mensaje que envió a sus excompañeros de OV7!

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Además, de enviarle un mensaje a sus excompañeros de OV7, quienes se reencontraron para subir al escenario del 90’s Pop Tour, Mariana Ochoa reveló que está interesada en contactar a Cazzu para componer juntas, a propósito de su tema “La Pensión”. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×