Mariana Robles rompe el silencio y revela que ha sufrido ataques por la muerte de Nicandro Díaz

A poco menos de dos años de la muerte de Nicandro Díaz, Mariana Robles, quien fue su última pareja, rompe el silencio y alza la voz para revelar que ha sufrido ataques por lo que sucedió con el fallecido productor. Entre otras cosas, Mariana Robles y su abogada hablaron sobre un supuesto departamento que pertenecía a la mamá de Nicandro Díaz y retomaron el comunicado que habría emitido la familia del fallecido productor.