AL MOMENTO: Maribel Guardia acude a la Fiscalía para declarar contra Imelda Garza Tuñón; la acusa de homicidio y delitos contra la salud

Este miércoles, 7 de octubre, Maribel Guardia fue citada en la Fiscalía de la Ciudad de México para declarar y dar seguimiento a su proceso legal contra Imelda Garza Tuñón. La actriz acusa a su exnuera de homicidio y delitos contra la salud tras polémicas declaraciones en donde admitía haber suministrado medicamentos a José Julián Figueroa sin la debida prescripción médica.