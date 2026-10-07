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AL MOMENTO: Maribel Guardia acude a la Fiscalía para declarar contra Imelda Garza Tuñón; la acusa de homicidio y delitos contra la salud

Maribel Guardia fue citada este miércoles, 7 de octubre, en la Fiscalía de la Ciudad de México para dar seguimiento a su proceso legal contra Imelda Garza Tuñón.

Este miércoles, 7 de octubre, Maribel Guardia fue citada en la Fiscalía de la Ciudad de México para declarar y dar seguimiento a su proceso legal contra Imelda Garza Tuñón. La actriz acusa a su exnuera de homicidio y delitos contra la salud tras polémicas declaraciones en donde admitía haber suministrado medicamentos a José Julián Figueroa sin la debida prescripción médica.

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