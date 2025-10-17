¿Por qué cambió de opinión? Maribel Guardia ya no llevará las cenizas de su hijo en un dije

Luego de que Maribel Guardia declarara que llevaría las cenizas de su hijo en un dije, la consagrada actriz contó las razones que la llevaron a cambiar de opinión. Además, contó que ya tiene el nicho donde depositará las cenizas de Julián Figueroa. ¿Qué planes tiene para su casa ahora que piensa mudarse? Así contestó la actriz.