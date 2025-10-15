Maribel Guardia confirma que se mudará y habla de la carrera de Imelda Garza
TV Azteca
Durante un evento de Mitzy donde asistieron importantes luminarias, Maribel Guardia confirmó que ya tiene nueva casa y que se mudará para dejar atrás el sitio donde vivió por años y enfrentó grandes tragedias, como el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. Además, habló sobre la carrera de Imelda Garza.
