Maribel Guardia revela un conciliador sueño que tuvo con Joan Sebastian
Maribel Guardia reveló el sueño donde ‘El Rey del Jaripeo’ le aseguró que ‘todo lo que su familia venía cargando, se cortó' y confesó qué le pidió Joan Sebastian.
TV Azteca
