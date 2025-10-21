Eleazar Gómez, listo para otro Viernes de Traición en La Granja VIP: “Ya tengo mi próximo nominado”

En La Granja VIP, el ambiente se vuelve cada vez más tenso después de la primera eliminación y conforme se visualiza lo que sucedería en el temido Viernes de Traición. Y uno de los más estratégicos esta semana es Eleazar Gómez, quien confesó durante una plática con Jawy que ya tiene a su próximo nominado en la mira, aunque aún no lo haya dicho en voz alta.

¿Por qué Eleazar Gómez ya eligió a su próximo nominado en La Granja VIP?

Durante una charla vespertina, Eleazar compartió que ha notado cambios en la actitud de una compañera hacia él. Aunque no reveló su nombre directamente, dijo que ese distanciamiento ha sido suficiente para considerarlo como motivo de nominación. A pesar de que asegura no tener problemas con nadie, siente que hay miradas y actitudes que han cambiado, sobre todo desde que tomó decisiones difíciles en semanas anteriores.

Comentó también que no necesita inventar razones, porque para él el cambio es real. “Ya tengo mi nominación lista”, dijo sin titubear. Incluso planteó que, si es necesario, sabría cómo justificar su decisión sin entrar en conflicto directo. En su mente, la estrategia ya está clara y es la más eficaz.

¿Cómo se prepara Eleazar Gómez para enfrentar una nueva nominación?

Eleazar no solo piensa en nominar, también está preocupado por volver a ser nominado. Después de haber sido parte de dinámicas clave, sabe que es un blanco fácil en las próximas votaciones. Aseguró que su objetivo inmediato es evitar que lo nominen y mantenerse fuera de peligro.

Confesó que su juego ya no depende solamente de su desempeño en las competencias, sino de quién esté dispuesto a protegerlo o a traicionarlo. Aunque dice llevarse bien con casi todos, también dejó claro que no confía plenamente en algunos, y que está dispuesto a actuar antes de que lo sorprendan.

La estrategia ya está en marcha, y todo apunta a que este Viernes de Traición traerá movimientos. Cabe esperar cómo se moverán las posiciones con El Legado de Carolina Ross que nos dará el siguiente nominado. Aunque Eleazar está listo para tomar una decisión contundente, solo queda esperar quién será el próximo en sentir el peso de su jugada dentro de La Granja VIP.