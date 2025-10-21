Incendio en medio de un vuelo con 160 pasajeros desató el pánico; ¿hubo tragedia?

Viajar en avión es una situación que pone muy tensas a ciertas personas, y si antes no tenían argumentos para preocuparse en sus traslados, este video puede traer serios traumas a los que lo visitan. Y es que lo que parecía un viaje sin contratiempos, terminó en un incendio dentro de un vuelo con al menos 160 pasajeros a bordo.

¿Por qué se generó el incendio en este avión con 160 pasajeros?

Este video se propagó en redes como ‘X’, pues narra la historia de un vuelo que se dirigía de Hangzhou a Seúl. Por ello, se viralizó rápidamente pues a mitad del trayecto, una de las cabinas interiores sufrió un percance, generó humo y posteriormente se prendió en fuego. Ante eso, las personas respondieron con estrés, pánico y algunos otros hicieron lo posible para apagar las llamas.

Todo indica que el problema de este percance se generó por una batería de litio que se incendió a mitad del trayecto. Y justamente en ese sentido, se indica que este tipo de accidentes son más comunes de lo deseado. Este tipo de pilas-baterías son normales en dispositivos electrónicos, los cuales son un problema dentro de los aviones.

¿Hubo riesgo de tragedia en este vuelo que se hizo viral?

La realidad es que aunque las llamas no se propagaron de manera alarmante, evidentemente hubo tensión en esos momentos. Mientras algunos gritaban y otros se alejaban, algunos de los pasajeros llamaron al equipo de ayuda del avión, quienes apagaron el fuego con los extintores y calmaron el ambiente de pánico que ya se había generado en algunos.

Con esto, uno de los momentos más virales de las horas recientes mostró una realidad que puede ser un reto de sostener por todos los que se han visto involucrados en situaciones así en sus viajes de avión. Afortunadamente este percance no pasó a mayores, pero sí generó miedo entre varios de los que vivieron una anécdota así de fuerte.