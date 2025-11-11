inklusion logo Sitio accesible
“Dios sabe quién es cada quién”, Mayeli Alonso asegura que Belinda ‘benefició' a Lupillo Rivera con su demanda por violencia digital

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, asegura que la denuncia que presentó Belinda por violencia digital, sólo le hizo ganar más atención de la que merecía.

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, asegura que la denuncia que presentó Belinda por violencia digital contra el cantante sólo le hizo ganar más atención de la que merecía con su reciente libro autobiográfico. Además, criticó que Lupillo se victimice, en su libro, en cuanto a sus relaciones amorosas.

