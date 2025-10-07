inklusion logo Sitio accesible
¡Un millón de dólares! ¿Mayeli Alonso le ofreció dinero a Lupillo Rivera para que no la dejara? Ella responde

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, desmiente la versión del cantante de regional quien asegura que ella le habría ofrecido dinero por no dejarla.

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, desmiente la versión del cantante de regional quien asegura que ella le habría ofrecido un millón de dólares para que no la dejara. Así respondió la expareja de Lupillo Rivera.

