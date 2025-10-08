El actor que fue nominado al Oscar, pero tras un accidente se declaró en bancarrota y llegó a vivir en la calle

Son muchos y muy variados los ejemplos de actores que, después de tocar la cima mundial, terminaron en el olvido por distintas decisiones tomadas a lo largo de su vida. Un ejemplo de ello es precisamente el actor William Gary Busey, quien tras ser nominado al Oscar se declaró en bancarrota hace tan solo una década.

Hablar de William Gary Busey es mencionar a un actor que, además, se desempeñó como guitarrista y cantante estadounidense. Sus papeles incluyen trabajos en el cine y la televisión, por lo que estuvo cerca de ganar un premio Oscar. Desafortunadamente, tomó una serie de decisiones que lo obligaron a quedarse sin un solo dólar.

¿Quién fue Gary Busey, actor que tras buscar el Oscar quedó en bancarrota?

Nacido en Texas el 29 de junio de 1944, Gary Busey siempre sobresalió gracias a su interés por la actuación, sitio en donde encontró su lugar a través de grandes papeles, mismos que, desafortunadamente, ya no lo acompañan. Se sabe que actualmente vive en California, alejado de lo que un día llegó a ser.

En su punto más alto como actor, Busey estuvo cerca de ganar el Oscar en el año 1979 gracias a su participación en The Buddy Holly Story, misma que lo llevó a la fama mundial. No obstante, una serie de malas decisiones lo acercaron a las drogas, hecho que, a la postre, lo llevó a tener algunos problemas financieros.

Diversos medios internacionales, tales como Daily Mail, reportaron que llegó a vivir en la calle durante la década de los 90’s para, posteriormente, declararse en bancarrota en el año 2012. Pese a ello, aún se le recuerda por las grandes actuaciones que tuvo en su plenitud.

¿Cuál fue el accidente que cambió la vida del actor?

Fue en el año 1988 cuando la vida de Gary Busey cambió para siempre, esto luego de protagonizar un grave accidente de moto que marcó su vida. En dicho percance, el cual se dio el 4 de diciembre, Busey tuvo una fractura de cráneo, aunque en diversas ocasiones el actor se ha mostrado agradecido por tener una segunda oportunidad después de esta situación.