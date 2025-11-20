inklusion logo Sitio accesible
¡Sobre advertencia no hay engaño! Menny Carrasco presenta ‘Versátilmente Incorrecto’, un novedoso show de música y comedia

Menny Carrasco, quien se asume como alguien que suele 'romper la cuarta pared', nos invitó a 'Versátilmente Incorrecto', un show de música y comedia.

Menny Carrasco, quien se asume como alguien que suele ‘romper la cuarta pared’, nos invitó a ‘Versátilmente Incorrecto’, un concierto donde integra un poco de comedia. ¡Anótale bien y no pierdas detalle!

