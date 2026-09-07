La Olla Express puso en aprietos a los famosos: así intentaron descubrir cómo cocinar frijoles en La Granja VIP Segunda Temporada
Los frijoles todavía no estaban listos y los famosos ya tenían un problema: nadie parecía tener claro cómo usar la Olla Express
Durante una conversación en La Granja VIP 2, Niurka, Kenny Avilés y otros participantes protagonizaron un momento que llamó la atención al hablar sobre algo tan cotidiano como cocer frijoles en una Olla Express. La charla dejó ver que varios de los famosos no tenían muy claro cómo utilizar este utensilio para preparar los alimentos. Entre dudas y comentarios, los participantes intentaron descubrir cómo debían colocar la olla y qué procedimiento seguir para cocinar los frijoles correctamente. La situación rápidamente se convirtió en un momento divertido de la convivencia, pues algo tan común en la cocina terminó poniendo a prueba los conocimientos de los famosos dentro de la granja.