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Kevyn “Bicolor” ya no quiere saber nada de Bebeshita por este gesto IMPERDONABLE en La Granja VIP (VIDEO)

Aunque en otras ocasiones han peleado y al poco tiempo se reconcilian, Kevyn Contreras está seguro de que su rompimiento con Daniela Alexis ya es definitivo.

Después de muchas peleas y reconciliaciones, todo parece indicar que el romance de Kevyn Contreras y Bebeshita en La Granja VIP ya se terminó. Y el que está más que convencido de que no hay vuelta atrás, es “Bicolor”, que habría quedado muy decepcionado cuando Daniela inventó que él ha ofendido a Manelyk, sin importarle los problemas que esto le pueda causar. Por lo que según le dijo a Azalia, para él este tipo de actitudes no tienen justificación, mucho menos porque se dio cuenta de que no era la primera mentira que su “ex” contaba para poner las cosas a su favor.

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