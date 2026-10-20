"¡No me hables así!": Manelyk EXPLOTA contra Rafa Mercadante en La Granja VIP y lo tacha de neurótico (VIDEO)
La tregua que Manelyk y Rafa hicieron en La Granja VIP quedó en el olvido, al grado de que hasta tuvieron un acalorado enfrentamiento frente a todos.
Manelyk y Rafa Mercadante han tenido una convivencia sumamente complicada desde que empezó La Granja VIP, pero han tratado de llevar las cosas en paz y dejar los pleitos a un lado. Sin embargo, la paz se terminó durante la actividad de fabricar un horno, donde se pusieron a gritonearse y Mane reprochó que su compañero habla como si sus problemas fueran culpa de todos.