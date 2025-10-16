inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

“Ya existe una ley que nos protege como mujeres”, Michelle Vieth muestra su apoyo a Belinda tras la polémica con Lupillo Rivera

Luego de que Lupillo Rivera ventilara supuestas intimidades de su relación con Belinda, Michelle Vieth alzó la voz y respaldó a la cantante de pop.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Lupillo Rivera ventilara supuestas intimidades de su relación con Belinda, Michelle Vieth alzó la voz y respaldó a la cantante de pop. Entre otras cosas, mostró confianza en que las instituciones cumplirán cabalmente con su trabajo. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×