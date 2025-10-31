inklusion logo Sitio accesible
"¡Hay forma de salvarte!”, Mónica Noguera rompe el silencio y habla del suicidio de su cuñado

Tras el suicidio de su cuñado, Mónica Noguera rompió el silencio y resaltó la importancia del cuidado de la salud mental; además mencionó al tiempo como aliado.

Tras el suicidio de su cuñado, Mónica Noguera rompió el silencio y resaltó la importancia del cuidado de la salud mental. Entre otras cosas, recordó la muerte de Guillermo del Bosque y Pepe Soho, y al respecto mencionó al tiempo como aliado para superar las pérdidas.

