"¡Nunca le puse precio a mis hijos!”, Niurka le envía un ‘dardo’ a Cazzu y defiende a Lupillo Rivera

Niurka le envió un contundente mensaje a Cazzu, quien sostendría un conflicto legal con Christian Nodal por temas de manutención de Inti, su hija.

Durante el estreno de Zafira, Niurka le envió un contundente mensaje a Cazzu, quien sostendría un conflicto legal con Christian Nodal por temas de manutención de Inti, su hija. Además, no dudó en defender a Lupillo Rivera en su polémica con Belinda.

