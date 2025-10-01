inklusion logo Sitio accesible
“La polémica y el ‘hate’ es lo que vende”, Niurka le envía un mensaje a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Fiel a su estilo único, Niurka le envió un certero mensaje a Ángela Aguilar y Christian Nodal sobre la polémica y el ‘hate’. Aquí todos los detalles.

Después de mostrar su emoción por leer el libro de su amigo Lupillo Rivera, donde otras cosas, cuenta intimidades sobre su relación con Belinda, Niurka le envió un certero mensaje a Ángela Aguilar y Christian Nodal sobre la polémica y el ‘hate’. Aquí todos los detalles.

