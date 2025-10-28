inklusion logo Sitio accesible
Ventaneando
¿Por qué no llegó Ninel Conde a la presentación de El Tenorio Cómico? Alex Gou lo aclara

Ventaneando
TV Azteca

Una de las grandes ausentes en la presentación de la nueva temporada de El Tenorio Cómico fue Ninel Conde; así aclaró Alex Gou la ausencia del ‘Bombón Asesino’. Además, el productor de la puesta en escena contó de qué manera Daniel Bisogno formará parte de la nueva etapa.

