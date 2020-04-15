David Blasco destapa la historia de abusos y virtual secuestro a manos de la exTimbiriche, Alexa Lozano.

El productor y cantante, David Blasco, realizó contundentes declaraciones en contra de Alexa Lozano y su novio. A través de Instagram, contó que lo retuvieron en una habitación de Cancún y lo despojaron de sus pertenencias.

Yo estuve de gira en México hace 5 o 6 años. Yo fui bajo la promesa de que íbamos a hacer un proyecto con dos exTimbiriches que venían a ser Mano Gaytán y Alexa Álvarez y esto lo manejaba el novio de Alexa que se llama, Manolo. A mi me habían prometido un departamento de dos habitaciones y un sueldo de 4 mil pesos al mes para hacer esta historia

Expresó que, cuando llegó se encontró con un cuarto pequeño, un sofá y un horno. Durante cuatro meses se quedó en la habitación abandonado y sin dinero:

Estuve tres meses solo y sin dinero. Mi madre me intentaba ayudar como podía, pero estuve abandonado en México. Me sacaban una vez a la semana para ensayar en un proyecto que nunca se dio por culpa de Alexa. Es una persona que me agredió mucho, no sé si porque tenía algún rencor con mi padre porque quiso acostarse con él y mi padre nunca quiso saber nada de ella

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Reveló que le da igual la situación, pues lleva 5 años callándose la vez que fue retenido en un país que no era el suyo:

Me robaron una computadora de 3,500 euros, me robaron todo y me quitaron hasta el pasaporte para que no pudiera volver a España. Ahí sí que me encontré confinado

Nunca se atrevió a hablar por miedo, pues teme que si vuelve a Cancún haya represalias.

He tenido posibilidades de viajar a Cancún y no he ido por miedo. El confinamiento, las amenazas y la inseguridad que yo sentí por culpa de Manolo y Alexa fue lo peor que he pasado en mi vida

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