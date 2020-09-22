María José Martínez, madre de Karla Luna, confiesa que su hija se manifiesta en forma de colibrí.

María José Martínez, madre de Karla Luna, cree firmemente que su hija se manifiesta en forma de colibrí. Así lo ha experimentado a lo largo de casi tres años, desde que la comediante falleció.

Mi hija Karla, que en paz descanse, amaba los colibríes. De hecho, en su canción menciona que es fuerte como un colibrí. Nos dijo que, si algún día ella partía, iba a venir en colibrí a visitarnos

Desde que falleció, yo puse un bebedero; estaba doblando ropa y entonces de repente escuché el sonidito del colibrí, volteo y dije: ‘¿Qué estás haciendo aquí, colibrí?’

Era en efecto un colibrí que estaba posado arriba de la foto de mi hija, fue algo muy bonito. Es un ser que me dice: ‘Aquí estoy madre, siempre voy a estar aquí con ustedes’

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Y justo a punto de cumplirse 3 años de la partida de Karla, Doña María José reveló cómo han sido las convivencias virtuales con sus nietas, a las que pudo volver a ver hace apenas unas semanas, luego de que su padre, Américo Garza, se viera obligado a acatar las disposiciones de las autoridades.

Las veo bien y las veo felices

EXCLUSIVA. María José Martínez, madre de la fallecida Karla Luna, asegura que su hija se manifiesta en forma de colibrí.

Doña María también confesó si ya tiene planes de reunirse con sus nietas una vez terminada la pandemia.

Yo creo que eso le toca al abogado, qué es lo que se vaya a hacer. Todo el tiempo las estamos añorando, sé que los tiempos de Dios son perfectos y se va a hacer esa reunión

Y respecto a su relación con Américo Garza, esto comentó:

Yo creo que eso no te lo contesto porque no he platicado con él

Karla Luna fue recordada este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, con un homenaje póstumo en el que comediantes e imitadores presentaron algunos números para un público muy reducido, entre ellos, los padres de ‘La Lavandera’.

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