Claudia Romo Edelman habla acerca de la salud de su mamá, Cecilia Romo, y espera que la den de alta el 1 de julio.

La hija de la actriz Cecilia Romo, Claudia Romo Edelman, quien está encargada de dar a conocer los detalles en el estado de salud de su madre, notificó que recibió una llamada del hospital Médica Sur en la que se enteró de la recuperación de Ceci.

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En palabras de Claudia, el 29 de junio su madre saldría de terapia intensiva y el 1 de julio estaría de regreso en su casa. Los planes de la hija de la artista son viajar a México y poder estar con su mamá después de tantas semanas.

Ceci sigue bien, sigue mejor. Continuamos con los planes de sacarla de terapia intensiva, me voy a México el 29 de junio para lograr sacarla el 1 de julio, si todo va bien. Quiero compartir una foto de la llamada que tuve sorpresivamente ayer del hospital. Cuando me llamaron y dijeron que Ceci estaba abierta para hablar, fui muy feliz. Mi mamá me mandó besos como le manda a todos los enfermeros y médicos, es la paciente favorita del piso

También comentó que se llevan a cabo medidas extremas de sanitización en la casa que rentaron cerca del hospital, en la que estará unos días su mamá. El lugar está siendo equipado con lo necesario para mantener las bacterias, virus e infecciones lejos de Ceci.

Ojalá vean en esta foto la sonrisa de una guerrera, la sonrisa de alguien que ha sido una luchadora constante. A todas aquellas personas que puedan cuidarse y puedan proteger a sus padres del Covid, tómenselo en serio, yo no le deseo a nadie estos 75 días de una tragedia que nos ha costado tanto como familia

Fue el pasado 6 de abril cuando Ceci Romo fue hospitalizada por presentar síntomas de Covid-19. Luego de una prueba en la que dio positivo, fue sometida a terapia intermedia por una bacteria en un pulmón que contrajo en el hospital.

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La semana pasada, la actriz volvió a tener una hemorragia que los médicos lograron controlar y, posteriormente, le retiraron la sedación y el respirador por mostrar una gran mejoría.

