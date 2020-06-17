Sylvia desconoce si Alejandra Guzmán se peleó con su cuñada

Sylvia Pasquel dice desconocer la versión que apunta a que su hermana, Alejandra Guzmán, se dio de golpes con su cuñada Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique Guzmán, durante una reciente estancia en la casa que la rockera tiene en Huatulco, Oaxaca.

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La hija mayor de Silvia Pinal y también actriz dio a conocer que su hermano le comentó que estaría pasando unos días con la Reina de Corazones en Huatulco, ya que tenía muchas ganas de ver a su sobrino; sin embargo, señaló que no le dijo nada cuando volvieron a tener contacto.

Son comadres, mi hermana es la madrina de mi sobrino y no, no creo que se lleven mal, si no no hubieran decidido ser comadres, ¿no?

Desde su casa de Acapulco donde pasa la cuarentena, Pasquel reprochó a la revista que publicó esta historia, misma que a su juicio le tomó la medida a la familia Pinal.

Como que ya nos tienen puestos en la mira, ¿no? A mí porque no me pueden involucrar en ningún escándalo, pero cuando pueden, también se meten conmigo. O sea, nos agarran parejo a todos

Pasquel lamentó no poder celebrar el cumpleaños de su nieta Michelle Salas en Miami, Florida, pero confesó que le hizo un video en el que la felicitó, donde también aprovechó para mandarle algunas fotos y recuerdos para que sepa que su bisabuela (Silvia Pinal) está pensando en ella.

También se comunicó con ella vía telefónica para felicitarla y hacerle saber que ya tendrán la oportunidad de poder estar juntas en algún momento.

Sylvia Pasquel evitó viajar porque ya es considerada como población de riesgo y esto ha hecho que se abstenga de hacer ciertas cosas que antes de la pandemia sí podía llevar a cabo sin ningún problema.

Me siento muy orgullosa de mi familia, para mí son mis niñas, son mis princesas, el amor de mi vida y son la ilusión

Sobre la salud de su mamá, doña Silvia Pinal, dijo que cada día está más recuperada de la operación de cadera.

Ya camina, camina bastante… Camina dos o tres veces al día, baja a comer al comedor. Es una persona envidiable, la manera en la que mi mamá se repone de tantas cosas difíciles

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La pandemia obligó a Silvia Pasquel a suspender la gira de su obra Rosa de Dos Aromas y cerrar su foro teatral, en el que estará participando al lado de su hermana Rocío Banquells.

