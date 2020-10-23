Celia Lora reveló que aparecerá desnuda y en escenas lésbicas en los nuevos videos sensuales que prepara.

Celia Lora confirmó que en su próximo proyecto de videos sensuales aparecerá al desnudo y protagonizando escenas lésbicas muy reveladoras.

Al respecto, la polémica modelo confirmó que este nuevo material será auspiciado por una revista para caballeros y lo hará al lado de la influencer chilena Ignacia ‘Nacha’ Michelson, con quien aseguró que tuvo buena química.

Yo había visto a ‘Nacha’ en fotos, pero no sabes si te va a caer bien o si va a haber química. Desde el primer día que la vi, el segundo día que la fui a ver le dije: ‘qué pe**, ¿tú jalas?’ y se puso super contenta, pero esto se atrasó por la pandemia: ahorita ya quedamos y grabaremos el 17 y 18 de noviembre

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Asimismo, Celia Lora afirmó que serán varios los videos que va a realizar en los que se muestre completamente desnuda.

Serán 15 en total, es como jugar, yo llevo otras ideas. Se va a ver mucho lo bien que nos llevamos y aparte de lindo, va a estar divertido

Celia Lora también participará en el reality Barak que toca las temáticas del esoterismo y sesiones espiritistas para medir el temple de los participantes. “Solo 10 días, es en vivo, eso nunca lo he hecho, nunca he estado en uno en vivo”, señaló.

Por otro lado, la joven modelo compartió que su padre, el rockero Alex Lora, se sintió de nueva cuenta vivo luego de que pudo volver a tocar tras varios meses de no hacerlo debido a la pandemia.

Está contento, la verdad creo que cuando volvieron a tocar, yo vi que sí le hacia falta, es su vida y sí lo volvió a hacer feliz

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