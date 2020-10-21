Chiquis Rivera ya interpuso la demanda de divorcio de Lorenzo Méndez por ‘diferencias irreconciliables’.

Apenas regresó a Estados Unidos tras haber hecho un viaje relámpago a México donde prácticamente se confirmó su romance con el empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, Chiquis Rivera introdujo la demanda de divorcio de Lorenzo Méndez en la corte superior de Los Ángeles.

En exclusiva, Ventaneando tuvo acceso al documento en el que se confirma la causal por la que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez disolverán su matrimonio.

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De acuerdo con lo que consta en la demanda de divorcio, se puede apreciar que el matrimonio celebrado el 29 de junio de 2019 podría quedar disuelto debido a “diferencias irreconciliables” entre los cantantes.

En el mismo documento se establece que la fecha de separación física entre Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, y Lorenzo Emmanuel Méndez ocurrió el pasado 16 de septiembre.

Otros de los datos asentados es que el matrimonio no procreó hijos y se realizó bajo el régimen de bienes separados.

Por su parte, Chiquis Rivera hizo un listado de sus bienes entre los que figuran su casa en California, la cual aún está pagando, así como joyas, vehículos, una cuenta bancaria y su negocio de nutrición.

Además, se puede apreciar que, de conformidad con un acuerdo prenupcial, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez acordaron no recibir pensión, aunque la hija de Jenni Rivera sí solicita que el cantante de regional mexicano pague los honorarios de sus abogados.

En otro de los apartados del documento, se estipula que ambos cantantes tienen ciertas restricciones mientras dura el proceso de divocio, la cuales son aplicables en cualquier lugar de California.

Ante esto, Lorenzo Méndez tiene 30 días a partir de su notificación para poder dar respuesta a la demanda de divorcio que interpuso Chiquis Rivera.

Por su parte, la abogada de la cantante no quiso dar detalles del proceso, alegando que no tiene autorización por parte de su clienta.

“Por el momento no (puede dar entrevista), lo siento mucho. Tengo que solicitar el permiso para poder hablar contigo”, señaló vía telefónica.

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