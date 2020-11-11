EXCLUSIVA: Stephanie Valenzuela rompió el silencio sobre los episodios de violencia que vivió con Eleazar ‘N’.

Stephanie Valenzuela se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para contar detalles de su pelea con Eleazar ‘N’. La modelo peruana abrió su corazón y expresó que no se había pronunciado ante los medios de comunicación debido su bajo estado de ánimo:

Toda esta semana no me pude pronunciar antes porque no me sentía bien emocionalmente. Creo que tengo que ser fuerte, me considero una mujer fuerte. No le deseo a ninguna mujer que pase por lo que yo pasé

Si estoy cumpliendo con mi deber de denunciar, es porque ya hubo chicas anteriormente maltratadas por la misma persona. Tengo que romper este ciclo y llenarme de valentía

La artista latina expresó su agradecimiento hacia el pueblo mexicano, pues muchas personas le demostraron su apoyo desde que interpuso su denuncia:

Estoy sorprendida de la bondad de la gente mexicana, también estoy agradecida con mis vecinos porque llamaron a la policía y me han acompañado durante todo el proceso. Estoy agradecida con los mexicanos

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‘Tefi’, como la conocen sus amigos, reveló que Eleazar era un hombre perfecto; sin embargo, comenzó a tener repentinos cambios de humor e indicios de violencia:

Cuando llegué a México, Eleazar me contó que estaba en una novela y por eso hicimos muchos planes, muchos sueños, nos llevábamos muy bien. Todo el día era cantar, bailar y reír, nunca nos separábamos

El primer mes que lo conocí todo estaba súper bien, pero luego empezó a tener cambios de humor repentinos. Cambiaba de humor y se ponía un poco agresivo. No solo conmigo, también pasaba en un restaurante o en el ascensor. Las discusiones se hacían más largas…

Stephanie confesó que intentó terminar la relación con el actor, pero éste le decía que iba a cambiar por el bien de ambos:

Traté de terminar con él antes de que pasara todo esto, pero me decía que iba a cambiar y que iba a tomar terapia. Era un chico muy lindo y yo estaba enamoradísima; era atento, cariñoso y dulce

Cuando pasaban estos episodios donde él se ponía diferente, yo no quería aceptarlo. Yo no quería perder al hombre perfecto por esos pequeños momentos que tenía

Valenzuela negó que Eleazar se ponía violento debido al consumo de sustancias tóxicas:

Yo no lo vi. Eran episodios que se daban de un momento al otro, no era porque estábamos en una fiesta o porque estábamos tomando

La artista, también contó que la pelea sucedió horas después de recibir un anillo de compromiso por parte del mexicano:

Yo estaba muy enamorada de él, creí que había encontrado a la persona ideal. Teníamos muchos sueños y decidió pedirme la mano. Después de la pedida, volvió a tener esos ataques de cambiar de humor y de ponerse agresivo

Se desencadenó la pelea, llegamos a la casa y sacamos a la luz peleas anteriores. Él se descontroló, me empezó a atacar y me dijo que me quería matar…

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