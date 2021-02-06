El proceso contra Christian Chávez por violencia contra su ex, Maico Kemper, podría iniciar en febrero.
La defensa del denunciante no ha tenido acercamiento con Óscar Mora, el abogado del actor y solamente se limitó a enviar un documento en vez de presentarse a la audiencia.
Ventaneando entrevistó en exclusiva a Óscar Mora, abogado de Maico Kemper, quien asegura que el proceso penal en contra de Christian Chávez, la expareja de su cliente, podría comenzaer a finales de este mes.
La carpeta de investigación está integrada al 100%, los datos de prueba necesarios para iniciar la audiencia inicial de Christian ya están agregados, tenemos ya la información psicológica, los resultados en materia de psicología forense
El proceso contra Christian Chávez por violencia contra su ex, Maico Kemper podría iniciar este mes, ¡la defensa del denunciante no han tenido acercamiento con los abogados del actor! #Ventaneando 📺— Ventaneando (@VentaneandoUno) February 5, 2021
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La defensa de Maico Kemper dijo que ya tiene listo todo lo relativo al expediente médico, respecto a las lesiones y atencion médica que recibió en su momento y testigos que acreditan que su cliente y el exRBD tenian una relación de noviazgo.
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Christian Chávez podría tener orden de aprehensión si no se presenta la audiencia
Óscar Mora indicó que no ha tenido contacto directo con la defensa del cantante, pues tenía que haberse presentado a la audiencia y eso no ha pasado.
Según el abogado de la expareja sentimental de Christian Chávez, solamente presentaron un documento que dice que su cliente no es responsable de los hechos y no se encuentra en territorio mexicano. Sin embargo, se podría llegar a una orden de aprehensión si el cantante se niega a presentarse.
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