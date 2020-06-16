Daisy Cabral revela la historia del conflicto con Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, y los motivos que la orillaron a demandarla.

Hace dos años, Mayeli Alonso, expareja de Lupillo Rivera, fue demanda por la joven empresaria Daisy Cabral, quien la acusa de difamación e incumplimiento de contrato para el mercadeo de productos para bajar de peso, que su empresa comercializa y por lo que Mayeli fue contratada en 2017.

La demanda abrió la caja de pandora el pasado 12 de mayo, día en que Lupillo Rivera fue citado a declarar y fue cuestionado sobre el motivo de su ruptura con Mayeli, revelando que fue por infidelidad.

En exclusiva para Ventaneando, Daisy revela de principio a fin la historia del conflicto, que además involucra a su actual pareja en una denuncia por acoso sexual, presentada por la propia Mayeli:

Yo conocí a Mayeli por ser la esposa de Lupillo Rivera, yo la contacté por Instagram porque vi que sufría bullying por su sobrepeso. Le ofrecí mis productos para bajar de peso; manejo una compañía de productos de belleza

Reveló si en el contrato que hizo con Mayeli tuvo que ver Lupillo:

Me mencionó que si yo firmaba el contrato, iba a poner a Lupillo. Hay videos donde tenemos a Lupillo promoviendo los productos y se está tomando los productos

Según Daysi Cabral, esta camaradería terminó cuando no renovó el contrato de Mayeli Alonso, cuando aún vivía con Lupillo:

Desafortunadamente cuando yo tomé esa decisión de no renovar el contrato, es cuando cambió todo. Ella ya difamaba a los productos. Al final del día eran como 1.7 millones lo que le pagué

Daisy asegura que al incumplimiento de contrato también se suman delitos como difamación por haber desacreditado los productos y haber dicho que ella no fue contratada como empleada, sino como socia y dueña del negocio.

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La actual pareja de Mayeli Alonso también atraviesa por una ardua situación.

Justo cuando Mayeli Alonso se encuentra en el ojo de huracán, debido a que Lupillo Rivera reveló que se separó de ella por infiel; la actual pareja de esta, Jesús Mendoza, ha sido puesto en jaque al filtrarse una denuncia por presunto abuso sexual, en perjuicio de su hijo, Matthew.

El también cantante admite que la citada denuncia existe, y fue presentada por Gabrielle Aguilar, madre del menor; pero que asimismo fue desestimada hace cuatro meses por la autoridad.

Mendoza cree que estos y otros ataques de su ex, con quien pelea por la custodia de su hijo desde hace año y medio, son parte de una estrategia para destruir su reputación:

Yo tengo un año y medio peleando este caso de manutención y custodia de mi hijo, durante ese periodo de tiempo ha habido muchas trabas de parte de ella, hacia mi carrera y mi persona

Se cerró el caso después de que un juez repasó la psicología mía y de mi hijo. No pasó absolutamente nada y lo que dicen es falso. Si hubiera pasado, estaría en la cárcel. Son mentiras

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