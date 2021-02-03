Daniela Miruvska desmiente haber tenido una relación extramarital con Fernando Reina, el esposo de Galilea Montijo.

Daniela Miruvska aseguró que no ha tenido aventura amorosa alguna con Fernando Reyna, el esposo de Galilea Montijo y reiteró que no existen videos sexuales entre ambos.

No existe ningún video, a menos que sea uno entregando sillas de ruedas, jugando con niñas en albergues y también va a estar su esposa, si hay video así, va a ser lo único, pero video sexual no va a haber, no existe, nunca pasó, lo único que tengo que decir en cuanto a este tema

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Daniela Miruvska puso su propio spa sin ayuda de Fernando Reina

La modelo considera que esa información difundida se trató en realidad de un ataque político, así como los rumores en torno a que el esposo de la presentadora hasta le había puesto una clínica de belleza.

Es una mentira, yo lo tenía desde antes de campaña, desde antes de entrar al Instituto de la Mujer, no tenía que ver nada Fernando

Miruvska dijo que su relación con el esposo de Galilea Montijo fue meramente laboral, pues llegaron a trabajar juntos cuando ella era la directora del Instituto de la Mujer en Atizapán de Zaragoza e incluso lo conoció el mismo día que conoció a su esposa.

Daniela Miruvska desmiente una aventura amorosa con el esposo de Galilea Montijo, ¡hasta niega que él le ayudó a poner su negocio de belleza! #Ventaneando 📺



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Daniela aseguró que se veían de vez en cuando en juntas, pero reiteró que un trato a solas entre ellos, nunca hubo y mucho menos fue el causante de su divorcio.

Si estuve felizmente casada, ahora ya no lo estoy, pero no tiene nada que ver, nos divorciamos, no fue una causa de infidelidad, fue un acuerdo mutuo

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