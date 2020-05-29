Danna Paola habla de su nuevo sencillo, ‘Sola’ y cuenta cómo fue el proceso creativo para escribir el tema.

Danna Paola cautivó a miles de fans con su reciente sencillo, Sola, que alcanzó los primeros puestos de popularidad a unas cuantas horas de ser lanzado.

Esta tarde se comunicó al foro de Ventaneando para hablar del proceso creativo de la canción que es un éxito entre el público juvenil.

Le dedico algunas palabras a nuestra querida conductora, Pati Chapoy, quien fue parte de la inspiración para escribir el tema:

Tú lo sabías desde un principio, fue la predicción que hiciste porque esa canción no existía en es momento. No ha llegado el bueno, pero de corazones rotos han salido canciones y esta es una de ellas

Trato de mantener mi vida personal para mí. Me rio mucho porque siempre digo que me va muy mal en el amor, hacíamos ese chiste y cuando lo dijo Pati fue muy épico

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¡Nos conectamos en vivo con Danna Paola, quien nos habla de su nuevo sencillo ‘Sola’! ¡El título fue idea de Pati Chapoy!

La cantante mexicana confesó que encuentra la inspiración en medio de la cotidianidad:

Surge de experiencias, de sentarme en un estudio o de básicamente me voy a dormir y despierto a media noche con la idea; la escribo y se la mando a mis productores. Lo más lindo de reflejar mi manera genuina es siendo sincera y compartiendo este cachito a mis fans

El Reto Contigo fue un éxito dentro y fuera de las plataformas digitales, ya que recaudó sanitizaciones para los más afectados durante la contingencia.

Respecto si ocupa la fama para aportar cosas positivas al mundo, esto comentó:

Hemos logrado cosas buenas a raíz de ser una persona influyente. No es ser famoso, sino poder aportar algo con lo que tienes

Por si fuera poco, nos contó que cualidades debe tener un hombre para conquistarla:

Que tenga buen humor, que sea muy inteligente, que me haga reír y que me quiera mucho

En otros temas, habló sobre la reciente polémica con Cepillín, quien la acusó de ser una persona engreída:

Yo respeto muchísimo al señor, no sé que decir porque yo he estado muy ‘up’ de todo esto y él sigue diciendo cosas. La fobia que tengo a los payasos, la tengo desde que tengo 8 años, no es algo bueno. No es personal

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