Desmienten que jefe de escoltas de Pepe Aguilar haya perdido la vida en un ataque armado en Zacatecas.

Luego de que circulara la versión de que el jefe de escoltas del cantante mexicano Pepe Aguilar, supuestamente había fallecido tras un ataque armado en Zacatecas, autoridades locales aclararon lo ocurrido y desmintieron los rumores.

Sobre la información del caso, se detalló que los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de octubre en el interior de un bar de la vialidad Arroyo de la Plata del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

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Asimismo, se detalló que tras el ataque, dos personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas. En entrevista, autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron que las víctimas eran policías.

Resultado de esta cobarde agresión perdieron la vida dos elementos de la policía estatal, resultando también lesionadas una elemento de la policía de investigación y una persona civil

En ese mismo sentido, detallaron que, de acuerdo con testigos, pasadas las 10 de la noche, un grupo armado no identificado llegó al punto y abrió fuego desde afuera del inmueble ubicado cerca de la glorieta de dicha vialidad, para después escapar con destino desconocido.

También, las fuentes de la dependencia confirmaron que los policías que perdieron la vida en el ataque se encontraban francos, ya que estaban en su día de descanso.

Del mismo modo, desmintieron que uno de los elementos fuera el jefe de escoltas del cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, versión que circuló en las redes sociales.

Tras lo ocurrido, las autoridades correspondientes realizaron los peritajes de rigor y la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

Hasta ahora, no se tienen más detalles sobre la identidad o el paradero de los atacantes.

Por su parte, el cantante Pepe Aguilar no ha dado declaración alguna al respecto.

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