En Exclusiva: Ventaneando logró captar imágenes de Diego Boneta en una locación de la serie de Luis Miguel.

Imágenes EXCLUSIVAS de la grabación de la serie de Luis Miguel. Captamos a Diego Boneta con una misteriosa mujer.

Aunque el rodaje de la segunda temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel se había visto afectada por la pandemia, esta semana se reactivó a todo vapor con miras a estrenarse en abril próximo.

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Hasta el momento la trama sigue siendo un misterio; sin embargo, la cámara de Ventaneando logró captar imágenes exclusivas de algunas escenas, que apuntan a que una de las sorpresas que abordará es el romance que el cantante vivió con Mariah Carey.

La grabación se llevó a cabo en un restaurante al norte de la Ciudad de México que fue ambientado de invierno, con actores que portaban trajes de esquiar y una joven pelirroja de cabello crespo, que al momento de ingresar al lugar se encuentra cara a cara con Diego Boneta en el papel de Luis Miguel.

Recordamos que el romance entre Mariah y Luis Miguel comenzó en diciembre de 1998 en Aspen, Colorado.

Caída la noche y después de casi tres horas de grabación, Diego Boneta hizo una pausa al baño, eso sí, fue llevado en su camioneta resguardada mientras que los extras caminando se dirigieron al catering para cenar un rico pozole.

En contraste, Boneta partió a cenar a otro lugar, hasta donde nuestro equipo lo siguió. Se trata de un exclusivo restaurante en Polanco, donde la sorpresa fue que el actor no estuvo solo, sino con esta misteriosa y guapísima chica que bajó con él de su camioneta y un amigo.

Todos ingresaron por la puesta de proveedores para evitar llamar la atención, ahí intentamos comprobar si se trataba de la actriz Renata Notni, con quien se dice que Diego sostiene un romance.

Una hora después, el actor salió solo y ahí pudimos hablar brevemente con él.

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