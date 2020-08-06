Exclusiva: Drake Bell confesó a ‘Ventaneando’ que quiere filmar con Yalitza Aparicio en la Ciudad de México.

El cantante y actor estadounidense Drake Bell habló en exclusiva con Ventaneando sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado Diosa, el cual está en español; además, compartió que le gustaría filmar una película con Yalitza Aparicio en la Ciudad de México.

Al respecto, el artista de fama internacional contó algunos detalles de la trama de la cinta que tiene en mente.

Trata de un exitoso empresario de Nueva York, que yo interpretaré, que viaja a México y se enamora de una chica mexicana, es una comedia romántica

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Asimismo, Drake Bell nos adelantó que le gustaría tener a la actriz mexicana Yalitza Aparicio como su coprotagonista.

Sería maravilloso, esa es la idea, me encantaría contar con alguien como ella para ser la protagonista. Nos conocimos en una fiesta en Los Ángeles, nos encontramos un par de veces, así que nos hemos visto dos veces. No creo que me recuerde, la conocí y me tomé una foto con ella

El cantante dejó ver su gusto por las mexicanas, pues aseguró que Salma Hayek es una de las actrices que se ha robado su admiración y respeto.

Ella estaba caminando por el hotel, le dije ‘hola Salma’, se volteó y regresó a saludarme

Sobre su más reciente sencillo, titulado Diosa, Drake Bell señaló que es un tema con el que explora los ritmos latinos.

Esta canción es mi continuación en la que sigo explorando ritmos latinos y más que nada cantando en español

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