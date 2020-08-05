Vanessa Bauche rompe el silencio y revela que sufrió violencia de género: “Era una persona con vicios”.

Durante más de 20 años, Vanessa Bauche ha dedicado gran parte de su tiempo a la lucha por la equidad de género y a promover el apoyo a mujeres en situación vulnerable. Aunque en 33 años de trayectoria ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, hoy abre su corazón para revelar, por vez primera, la razón por la que ha abrazado estas causas con tanta devoción.

Y es que ella misma fue violentada por una expareja, de la que nunca imaginó convertirse en su víctima:

Yo también fui víctima de violencia con una pareja que me sorprendió. Yo conocí a este hombre desde hace 20 años, además era actor y todo. Yo pensaba que por conocernos de tantos años, por ser amigos y compañeros de tantos años, había una complicidad donde la violencia no tenía ninguna cabida... Y pues no

Era una persona desequilibrada emocionalmente, con vicios, yo no me daba cuenta porque no soy una persona viciosa. Yo ya estaba en la lucha de género cuando lo viví y nunca pensé que me iba a tocar

A pesar de que se dio cuenta de la verdadera personalidad de su expareja, la actriz decidió darle una segunda oportunidad:

Yo ya me había dado cuenta desde antes. Lo que pasa es que en ese tiempo ‘se me olvidó’ y pensé que la gente cambia. Le di el beneficio de la duda, aún sabiendo que había tenido problemas con su expareja

Esta persona iba a terapia y yo dije: ‘Bueno, está reconociendo que tiene problemas y se está atendiendo’. La primera vez que noté que estaba mal, le dije: ‘Esto está mal, me voy, gracias’, pero me encerró con llave, tiró las llaves por la ventana desde el cuarto piso y empezó a romper todas las ventanas, a golpearse la cara y a llorar

Te puede interesar:

Manuel José enfrenta un reclamo de paternidad de un niño de casi cuatro años: “Se escondió como las ratas”.

Dijo que si me iba, se mataba; típico discurso de un narcisista, manipulador, perverso. En ese momento, me quedé sorprendida y en shock. Es como si conoces a alguien de toda tu vida como tu hermano y de repente dices: ‘¿Qué está pasando aquí?, ¿esta película de dónde salió?’

La artista, de 47 años, sufrió amenazas por parte de su exnovio; sin embargo, agradece haber vivido tal experiencia, pues ahora es una mujer comprometida con las causas sociales:

Yo ya tenía antecedentes, ya había visto cosas, me hice ‘taruga’. Gracias por el aprendizaje, porque si yo no hubiera vivido esa experiencia no estaría en este momento diciéndote esto y no tendría el conocimiento ni la perspectiva de género de mis propias hermanas que viven en opresión

También te puede interesar:

Televisora recibía una millonaria suma de dinero por la retransmisión de los programas de ‘Chespirito’.