Doña Melissa Gómez, mamá de Eleazar “N”, está devastada porque su hijo no logró la libertad del Reclusorio Norte.

La noticia de que Eleazar 'N' no logró quedar en libertad a pesar del intento de sus abogados, devastó a Doña Melissa Gómez. La mamá del actor se hizo presente a las afueras del juzgado, donde ayer se llevó a cabo la audiencia por la denuncia de violencia familiar equiparada que presentó Stephanie Valenzuela.

Doña Melissa recibió la noticia en un restaurante y, aunque a su salida del lugar no quiso hablar, fue Yanira Díaz, quien se ostenta como prima de Eleazar, la que respondió a las interrogantes de la prensa:

Se le bajó la presión a mi tía y está muy triste porque no le otorgaron la libertad a mi primo, quien regresa al reclusorio. Mi tía está mala y venía con mucha ilusión pensando en que nos íbamos a llevar a Eleazar a la casa, pero no fue así

Te puede interesar:

El juez ordenó que Larry Ramos rinda declaraciones y le fijó una nueva multa por desatender las audiencias.

Por cierto, que Yanira Díaz mostró a la prensa un video, que según ella circula en redes sociales y con el que pretende minimizar la denuncia de Stephanie, al asegurar que, es del mismo día en que ocurrió la agresión. En el supuesto video no se aprecian las huellas de la golpiza.

En el video mi primo le pide a Stephanie que no deje que se lo lleven, pero ella le pone una amenaza que si la seguía molestando iba a subir el video a las redes. El maltrato fue mutuo, Eleazar también trae golpes, pero eso no se ha dicho

Si él reamente la hubiera querido ahorcar y herir lo habría hecho

Y lanzó este llamado a Stephanie Valenzuela:

No tengo el gusto de conocerte, pero en verdad no se vale lo que le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama y que te adora. Te pido de corazón que lo perdones, ya bastante destrozada tiene su vida y su carrera

También te puede interesar:

Exclusiva: Familia Sosa Noreña nos dio los detalles sobre el testamento de José José encontrado en México.

