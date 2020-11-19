El juez ordenó que Larry Ramos rinda declaraciones y le fijó una nueva multa por desatender las audiencias.

Larry Ramos trata de lavarse las manos de las demandas que enfrenta en Florida por haber defraudado a más de 20 personas y ahora culpa a un supuesto empleado de su compañía, W Trade Group, de los malos manejos y el desfalco del que se le acusa, así lo ha dado a entender su abogado Jonathan Arias, en la audiencia que tuvo lugar esta mañana a raíz de la demanda de Elizabeth Mateo, una de sus víctimas.

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Su señoría, esos son los documentos que estaban en posesión de mi cliente, la mayoría de las interacciones que tuvo con estos clientes fue a través de uno de sus empleados que debería ser el acusado en este caso

Sin embargo, el abogado de Elizabeth Mateo contraatacó, acusando a Ramos de montar una farsa, pues asegura que la única persona que conforma la empresa con la que robó a sus inversionistas, es él mismo.

W Trade Group es una compañía limitada con un solo miembro que justamente es el acusado Ramos, entonces esto es una vil farsa su señoría. Ramos es el único titular de la cuenta, él único miembro administrador

A lo que el abogado de Larry Ramos respondió de la siguiente manera:

Su señoría, le presenté esto a mi cliente, me reuní con él y me aseguró que no tiene ningún tipo de relación con estos clientes que lo están acusando

Durante la audiencia, el abogado de Mateo se mostró muy molesto, pues Ramos no ha hecho caso a los tres citatorios previos, las multas que se le han impuesto; y en general al reclamo de sus demandantes, para que les devuelva al menos 25 millones de dólares.

Esta es la cuarta ocasión en que acudimos a la corte este asunto y este es un reclamo de un esquema piramidal, donde el acusado tomó dinero de mi cliente, tres clientes que en total suman la cantidad de 25 millones de dólares y que simplemente desaparecieron, ya van tres veces en las que intencionalmente y maliciosamente ha violado sus órdenes su señoría, no ha realizado ningún pago de las multas que se han fijado en este caso

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