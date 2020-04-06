Luciana, hija de Lorena Rojas se robó los corazones de los internautas y Mayra Rojas nos cuenta del video que grabaron juntas.

Luciana Rojas, la hija de Lorena Rojas a quien su hermana Mayra Rojas adoptó, está convertida en toda una gracia tal como lo evidenció el video que grabó junto con ella para persuadir a la gente que se quede en casa con el fin de prevenir el contagio del coronavirus.

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Y como era de esperarse, la niña se robó de inmediato el corazón de sus seguidores y Mayra asegura que la pequeña es encantadora y la describió como una esponjita por absorber todo lo que sucede a su alrededor. Por esta razón aprovechó su Instagram para que la gente haga conciencia de lo que está sucediendo actualmente y la importancia de no salir de nuestras casas.

La razón del video surgió porque Mayra Rojas fue al supermercado acompañada de Luciana y fue ahí cuando vieron unas cruces en el piso que indicaban la distancia de que debía haber entre personas y fue ahí cuando la hija de Lorena se acercó mucho a la señora y su tía le explicó la razón de las cruces.

Es muy importante el mensaje que los niños pueden expresar porque es la manera más inocente, más pura… No hay malicia dentro de ellos y tienen una conciencia natural

La actriz Mayra Rojas asegura que el estar en casa con su hija universitaria, su hijo en secundaria y la pequeña Luciana no le ha generado ningún tipo de crisis, pues los mayores siguen tomando sus clases en línea y asegura que han llevado las cosas con calma.

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Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el Covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

