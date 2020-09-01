Christian Nodal confiesa si es celoso con Belinda y también cuenta su experiencia como coach de La Voz.

La relación de Belinda y Christian Nodal va viento en popa; sin embargo, hay quienes aseguran que el cantante ha pecado de celoso con ella en los programas de La Voz.

En la gran final del programa, tuvimos la oportunidad de platicar con ambos y, al mostrarse renuente sobre el tema, fue Ricardo Montaner quien nos ayudó a llegar al fondo del asunto:

"Christian, ¿qué se siente que ganaste, eres muy celoso?", preguntó el cantante argentino al intéprete de Adiós amor.

"Sí, soy muy celoso", respondió el cantante sonorense, quien ganó la competencia junto a su participante Fernando Sujo.

Fernando, de 16 años, conquistó al público y a los coaches con su impresionante voz. El joven también agradeció a Nodal por todas las enseñanzas:

"De verdad que estoy muy emocionado y contento porque los consejos de Christian dieron fruto. Estoy más que agradecido".

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Por otra parte, Christian Nodal expresó su felicidad por ver a Fernando coronarse como campeón:

"Estaba muy emocionado. Yo creo que los cuatro coaches teníamos voces increíbles, pero al final del día el público es el que decide. Mi corazón quería ganar, pero si ganaba otra persona estaba bien justificado", expresó.

En otros temas, Belinda confesó para nuestras cámaras de Ventaneando el respeto y amor que siente por cada uno de sus compañeros:

"Me llevó una gran experiencia por haber compartido con Ricardo Montaner una vez más, de conocer a 'La Josa’, que es una gran mujer y demasiado talentosa. Y que haya ganado la persona que amo, me hace sentir muy orgullosa. Estoy feliz", indicó.

María José, quien quedó en tercer lugar, agradeció la experiencia de ser coach de La Voz y haber conocido a tanto talento mexicano:

"Los cuatro equipos teníamos gente impresionante. No solo en la final, a lo largo de todo el programa, dejamos ir a personas con un talento increíble. Estoy segura de que esta plataforma les va a servir para sus carreras", finalizó.

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