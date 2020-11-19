Christian Chávez revela que Poncho Herrera no será parte de la reunión de RBD porque nunca se sintió a gusto en el grupo.

Mientras que Dulce María fue clara al asegura, que era debido a su embarazo que no participará en el reencuentro virtual que RBD tendrá el próximo 26 de diciembre, las razones por las que Poncho Herrera decidió no ser parte de la celebración fueron siempre inciertas, pero ahora en exclusiva para Ventaneando, Christian Chávez asegura que es simplemente porque nunca se sintió pleno de ser parte del exitoso proyecto.

Te puede interesar:

Lupita Jones amenaza a las reinas de belleza con revelar su pasado alcohólico y drogadicto: “Sé de dónde vienen”.

Obviamente ha sido triste y ha sido difícil, porque nosotros siempre dijimos que RBD sin uno no es RBD, pero al final creo que también lo que pasa con la edad y con la vida, si te das cuenta, las personas están en momentos distintos y no puedes obligar a alguien a formar parte de algo que no le pareció mucho en su vida, o no le gusto mucho lo que hacía, porque no; por ejemplo, el caso de Poncho, a él nunca le gusto estar en los escenarios, le gusta más estar frente a la cámara y siempre nos lo dijo y siempre lo ha dicho

El actor y modelo dijo que Herrera es un RBD de clóset, pero que siempre lo van a querer.

Va a ser un RBD clóset, pero aún así lo queremos. Creo que al final uno toma las decisiones así, su vida, qué piensa y qué cree. Creo que Poncho ha tenido muy claro lo que quiere y lo que no

Sin embargo, la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera no es excusa para que los otros integrantes disfruten al máximo lo que viene para el grupo; por ejemplo, el lanzamiento de su nuevo sencillo llamado Siempre he estado aquí, que se estrenó este día.

También te puede interesar:

Alex Lora cuenta en exclusiva los detalles su participación en la película ‘El camino de Xico’.