Luis Enrique Guzmán habló del estado de salud de su madre, Silvia Pinal, después de que sufrió una caída.

Silvia Pinal sufrió una fractura de cadera la tarde de este jueves al caerse en la recámara de su casa.

De inmediato fue trasladada a un hospital, donde en este momento está siendo intervenida para colocarle una prótesis en la cabeza del fémur izquierdo, según confirmó en exclusiva a primera hora de esta mañana, su hijo, Luis Enrique Guzmán.

El famoso pasó la noche con su madre; pues sus hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán se encuentran en Acapulco y en Huatulco Oaxaca, respectivamente.

Le tiene que hacer una preparación el anestesiólogo. Ellos definen qué van a hacer y son más o menos de dos a tres horas de cirugía efectiva. De ahí salen, se la llevan a recuperación, pasan otros 50 minutos y ya la suben al cuarto

Ella está gozando de muy buena salud, gracias a Dios está muy recuperada y eso fue lo que le dio la fuerza para entrar al quirófano

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El doctor, Alberto Durazo, quien también operó de la cadera a Alejandra Guzmán en 2013 está a cargo de la cirugía, que habría comenzado en punto de las 14:30 horas.

Debemos tener tapabocas y mascarilla, es un número muy limitado de familiares que pueden entrar. Tenemos que estar alternando; obviamente que al entrar y salir, hay controles de alcohol y temperatura; tanto para entrar a los cuartos como a la sala de urgencias

Respecto a la petición que hizo Alejandra Guzmán, invitando al publico a donar sangre; esto comentó:

Es un protocolo que se sigue siempre en este tipo de cirugías: tener el respaldo de la sangre. Obviamente que hay aquí un banco de sangre que nos proporciona lo necesario, pero siempre se pide al público para reponer esos bancos de sangre que se puedan usar

La recuperación será rápida y el día de mañana ya caminará con el apoyo de una andadera:

Conozco muy bien a mi mamá y nunca se queja, a menos de que sea algo muy serio. Cuando la vi con un dolor muy fuerte, automáticamente me di cuenta de que era algo serio y lo más probable que fuera una fractura

Respecto al accidente, el hijo de Silvia Pinal explicó:

Su habitación es bastante grande porque es una casa de los setentas y pensamos que tuvo un tropiezo con un tapete y unas pantuflas que tenía mal puestas. Creemos que pegó con la rodilla y ahí fue donde se rompió el fémur

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