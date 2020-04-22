Luz Elena González abrió su corazón y afirmó que fue difícil aceptar que su hijo tiene una discapacidad cognitiva.

Dar con el diagnóstico acertado en torno a la discapacidad cognitiva que su hijo padece, no fue nada fácil para Luz Elena González, quien abrió su corazón a Ventaneando sobre este tema, a propósito del confinamiento que vive el mundo entero y que pudiera afectar severamente a niños con dicha condición.

Sí fue bastante complicado porque no había un diagnóstico. Nos decían: ‘puede ser un trastorno generalizado del desarrollo o puede ser la maduración de su cerebro’. Pasé por muchos médicos hasta que llegué con César Reynoso y él espero a hacerle muchas pruebas. Espero a que pasara el tiempo para ver si daba un cambio

Cuando Santi cumple 8 para diagnosticarle lo que podía tener, nos dijeron que tenía una discapacidad cognitiva. Tiene rasgos autistas, es una capacidad leve que de todas maneras está llena de mucha impulsividad

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Reveló que su esposo le dio la noticia en una restaurante, fuera de casa para no espantar a Santiago:

Yo lloraba y lloraba. Es una noticia muy delicada. Mi esposo me dijo: ‘Es una noticia muy delicada, en la casa no te la puedo decir porque está Santiago y no quiero que escuche’. Traté de relajarme, de ver lo positivo de las cosas y así estuve 6 meses tratando de luchar sola con algo que me había causado mucho dolor

Luz Elena compartió que cayó en una terrible depresión que la llevó a recurrir a especialistas:

No puede haber nada más doloroso en la vida para mí que algo que les pase a mis hijos. Es el dolor más grande que puede existir en la vida. Esos 6 meses que yo estuve tratando de luchar, iba cayendo más y más en una depresión muy fuerte

Terminé en el psicólogo con terapias familiares para podernos entender. Si un niño normal es complicado, un niño así es 100 veces más complicado. Es demasiado difícil porque un niño tarde o temprano entiende, pero los discapacitados tienen que pasar años para lograrlo, hacerlos que entiendan

Describió lo doloroso que ha sido la falta de empatía que personas como Santiago sufren con su enfermedad:

La gente como los ve normal, no los ve que tienen algo: los regaña, los avientan y les gritan. La gente es muy agresiva, no quiere decir que todos, pero la mayoría. Me da preocupación que el día de mañana que yo me vaya de este mundo, mi hijo sea rechazado, buleado, que abusen de él, que le quiten su dinero, que no lo acepten en un trabajo

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