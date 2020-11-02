La productora Magda Rodríguez falleció a causa de un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

Este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, falleció de manera inesperada la productora de televisión Magda Rodríguez en su casa de la alcaldía Álvaro Obregón, tras sufrir un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo, a los 57 años de edad.

Fue poco antes de las nueve de la noche del mismo día que familiares y amigos se dieron cita en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México para darle el último adiós.

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Una de las primeras personalidades en llegar fue la conductora Andrea Legarreta, quien habló del deceso de la productora del programa en el que trabaja.

Creo que tuvo una hemorragia interna y bueno, ella, hoy por la mañana, al parecer se sentía bien, se levantó y pidió un jugo y después pidió que la despertaran a las 11 de la mañana y cuando se acercó la chica a despertarla, pues ya no despertó

En ese mismo sentido la recordó como toda una guerrera: “Magda era una guerreraza, una mujer que, sin duda, nos demostró que se vale luchar por tus sueños y que los puedes conseguir”, afirmó.

Más tarde, arribó Arturo Escalona, el padre de Andrea Escalona, la única hija de Magda Rodríguez: “Fue compañera, amiga, la mamá de mi hija y una gran persona”, señaló.

Por su parte, la productora Carla Estrada señaló que vio serena a Andrea Escalona: “Andy fue una hija excelente y siempre se lo demostró a su mamá”, afirmó.

Maribel Guardia destacó que Magda Rodríguez fue una persona muy cálida: “Era una mujer tan cálida y buena de corazón. Deja un vacío enorme como persona y en el medio del espectáculo”, declaró.

Lucía Méndez, Arturo Carmona, Elizabeth Álvarez, Daniel Bisogno y Yadhira Carrillo son otras más de las personalidades que se unieron a la despedida de Magda Rodríguez.

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